Эксперт Санина определила подходящее время для поиска работы

По словам эксперта Юлии Саниной, в условиях нехватки кадров активность работодателей в течение рабочей недели остается высокой. Однако самое большое количество предложений публикуется по вторникам. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что активность найма в компаниях в зависимости от отрасли может варьироваться.

По мнению эксперта, поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям необходимо планировать на первую половину любого рабочего дня, таким образом для соискателей доступно самое большое количество новых предложений., поскольку рекрутеры обычно открывают новые предложения в послеобеденное время.

Ранее эксперт Смирнова объяснила, почему компании все чаще нанимают сотрудников старше 40 лет.