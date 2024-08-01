Песков рассказал, будет ли Владимир Путин отдыхать в августе

Официальный представитель Кремля в ходе брифинга заявил, что в этом месяце у российского лидера «окон» не просматривается. Главу государства ждет напряженный и рутинный рабочий график.

По словам Дмитрия Пескова, публичная деятельность Путина – это всего лишь «верхушка айсберга», по сравнению с объемами основных работ, которые ведутся каждый день и беспрерывно. В таком же ритме пройдет и август.

Известно, что Владимир Путин активно задействован в выполнении не только президентских обязанностей, но и функций Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. А еще он взаимодействует с правительством по экономическим вопросам.

К слову, в последний раз Владимир Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Тогда российский лидер поймал щуку, из которой потом сварили уху. Однако в ближайшее время отпуска для российского лидера не предвидится в связи с напряженной рабочей повесткой.

Ранее россиянам рассказали, куда можно съездить в отпуск вместо Турции. Так, к примеру, путешествие в Латинскую Америку обойдется в 350 тысяч рублей.