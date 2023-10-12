Эксперт считает, что Молдавия наращивает силы для конфликта с Россией

11 октября президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов государства на оборону и задала курс на партнерство с Америкой. Она также подчеркнула, что Россия является для ее страны самой большой угрозой, хотя и не подкрепила это заявление фактами.

Эксперт Игорь Шорников отметил, что антироссийские интересы Санду продемонстрировала, когда вступила в должность президента республики, но заданное ей сейчас направление указывает на подготовку страны к конфликту с Россией. По его мнению, объявление России противником и поддержка интересов НАТО является отказом Молдавии от нейтралитета и попыткой объяснить применение силы против российских миротворцев. Эксперт уверен, если парламент поддержит эту стратегию, то откроется путь к новому конфликту.