Эксперт считает, что уничтожение украинских войск ослабляет НАТО

По словам Джонсона, Россия превращает армию Украины в пыль, тем самым запуская процесс уничтожения сил НАТО. По мнению эксперта, сейчас ситуация полностью переломлена во благо Москвы, поэтому Россия без спешки зачищает территории.

Также бывший аналитик отметил, что последняя поставка систем ПВО из Америки никак не помогла ВСУ, а теперь США не могут позволить себе организовать новую отправку Киеву. В последнее время в мире все чаще звучат разговоры о том, что Америке и Европе надоел украинский конфликт, его поддержка снизилась вместе с поддержкой Зеленского.