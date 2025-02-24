Политолог Иван Мезюхо заявил RT, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе, а его психика не выдерживает давления на фоне связи России и США.

Все больше разговоров в информационном пространстве о скором урегулировании вооруженного конфликта на Украине. С особой силой они разгорелись после российско-американских переговоров в Эр-Рияде, критики Зеленского со стороны Трампа и в целом смены стратегии США по украинскому кризису. По мнению политолога, это выбивает из колеи бывшего комика. Мезюхо считает, что политический режим Зеленского находится в глубочайшем кризисе.

«Эти изменения, за которыми не успевает Владимир Зеленский, подвигают его к алармистскому публичному поведению и к неадекватным интервью и заявлениям. Что делает из него неустойчивого в психоэмоциональном плане политика», — рассказал политолог.

Также собеседник канала отметил, что информация Financial Times про наиболее «опасную фазу» киевского режима доказывает его теорию. К тому же сама газета работает в связке с британскими властями, а они выступают за продолжение конфликта на Украине. Новости о проблемах у ВСУ на фронте тревожат Британию, которая публикациями о плачевном положении Зеленского и Украины пытается привлечь больше внимания для помощи. Однако Мезюхо заключил, что решение вопроса достигается не на поле боя или в масс-медиа, а за дипломатическим столом.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского уличили во лжи о долге перед Западом.