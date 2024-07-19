Эксперт Седов: мир не сможет отказаться от Windows даже после масштабного сбоя

Операционная система Windows крепко удерживает позиции среди пользователей по всему миру уже на протяжении десятилетий. Отказаться от этой ОС будет практически невозможно, так как у людей нет альтернатив. Об этом URA.RU заявил специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Пользователям будет неудобно и даже небезопасно переходить на другую ОС. Даже масштабный сбой, парализовавший работы больниц и аэропортов по всему миру, не вынудит их резко отказаться от Windows.

«Если все-таки отказаться от Windows, то на какую операционную систему переходить? Какие гарантии есть, что-то, на что вы перешли, не обладает такими же негативными свойствами, что и Windows, или обладает другими негативными свойствами», — заявил Седов.

По словам эксперта, после сбоя должны были сработать системы резервного копирования. А вот если этого не произошло, дело уже внутри техники пользователя.

«Простые правила безопасности: неважно, чей жучок, или чей шпион у вас в системе, если вы его не контролируете», — отметил Седов.

Напомним, накануне мир столкнулся со сбоями Microsoft, они затронули работу социальных учреждений, компаний, портов, предприятий и украинских организаций. Microsoft не называет причину сбоя, однако неполадки, судя по заявлениям, устранили.

Ранее сообщалось, почему масштабный IT-сбой не навредил России, но затронул аэропорты США и Европы.