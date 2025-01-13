Эксперт Семеренко назвал принципы поведения в случае отказа после собеседования

По его словам, имеется несколько форм отказа, самая популярная из них — письменная в виде письма по электронной почте с уведомлением об отказе. В этой ситуации имеет смысл поблагодарить компанию за обратную связь.

Эксперт добавил, что в случае, если отказ прозвучал на интервью при личной встрече или по видеозвонку, то стоит вежливо спросить об иных возможных вакансиях компании и попросить дополнительное тестовое задание. Таким образом, это продемонстрирует заинтересованность и может дать дополнительные шансы на трудоустройство.

По его мнению, в целом нужно использовать отказ в качестве стимула двигаться дальше. Так, весьма важно помнить, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат является слабым специалистом, некомпетентным в каком-то вопросе или не востребованным на рынке труда.

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