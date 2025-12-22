Эксперт Семеренко перечислила признаки скорого повышения зарплаты

Вопрос увеличения зарплаты — один из наиболее чувствительных в карьере человека. Как отметила в интервью RT Светлана Семеренко из центра «Профессии будущего», повышение оклада — это вложение компании в возросшую значимость работника.

Работник должен показывать результаты, превосходящие его текущие обязанности. Необходимо демонстрировать не только качественное выполнение задач, но и конкретные достижения, приносящие измеримую пользу компании. Например, можно оптимизировать процессы и сэкономить бюджет, либо взять на себя ответственность за сложные проекты. Все эти успехи следует фиксировать. Они могут служить весомым аргументом на переговорах, подчеркнула эксперт.

Идеальное время для такого разговора не определяется календарём, а связано с достижениями сотрудника и этапом развития компании, отметила эксперт.

«Лучше всего поднимать вопрос после завершения успешного проекта, в период подведения квартальных или годовых итогов, во время плановой оценки эффективности», — отметила Семеренко.

Эксперт также обратила внимание, что необходимо учитывать общий контекст. Семеренко отметила, что просить о значительном повышении зарплаты в период финансовых трудностей или сокращения бюджета практически бесполезно.

Она отметила, что если работник на протяжении многих лет совершенствует свои профессиональные навыки в одной организации, его доход может со временем стать ниже среднего уровня для специалистов аналогичного профиля.

«В этом случае можно аккуратно поднять этот вопрос, предложив обсудить корректировку. Главное — вести диалог, а не ставить ультиматум», — напомнила Семеренко.

Если вы столкнулись с отказом, не стоит расстраиваться. Вместо этого следует выяснить, каких знаний или навыков вам не хватает для достижения положительного результата в будущем, рекомендует эксперт.

Ранее в Госдуме назвали суммы выплат семьям с детьми в 2026 году.