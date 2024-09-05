Эксперт Шикина перечислила способы подружить кошку и собаку

Она уточнила, что кошки весьма территориальны, чувствительны к изменениям в окружении и зачастую недоброжелательны к незнакомцам. Собаки же более социальны, ориентированы на взаимодействие с хозяевами и новыми членами семьи.

По мнению эксперта, для того чтобы подружить питомцев, следует начать с организации пространства. Каждый из них должен иметь свои собственные аксессуары — миски для воды и корма, игрушки, пледы и подушки. Это позволит сократить риски возникновения конфликтов и создаст более спокойную атмосферу в доме.

Она добавила, что нельзя сразу сталкивать кота и собаку лицом к лицу. Следует начать с ознакомления через закрытую дверь или вольер, чтобы животные могли почувствовать запахи друг друга, тем не менее не имели физического контакта. Когда один любимец начнет проявлять любопытство ко второму, сразу награждать его лакомствами и похвалой. Это поможет создать позитивную ассоциацию с новым соседом.

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