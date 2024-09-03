Кинолог Голубев пояснил, почему рычание собаки является полезным сигналом

Нередко даже воспитанные собаки могут рычать. Подобное поведение может сбить с толку и даже напугать хозяина. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев пояснил, почему собака рычит и следует ли ей это запрещать. Об этом сообщили «Известия».

По его словам, рычание для собак является способом коммуникации, поэтому не следует за это ругать и наказывать питомца. В таком случае необходимо только понять, почему питомец выражает эмоции таким способом: может быть, его что-то напугало или он пытается защитить ресурс, или он просто играет.

Эксперт добавил, что для собак защита ресурса является естественным поведением. Так, посредством рычания питомец может сообщить о своем настроении и отношении к тому или иному действию, выражать эмоции во время игры, страх.

По его мнению, можно научить собаку альтернативному поведению. Так, если питомец начинает рычать всякий раз, когда берет свою игрушку и видит, что к нему приближаются, поэтому нужно подойти к собаке, взяться за игрушку и не отпускать ее, даже если питомец продолжает рычать, и при этом замереть, не дергать. После того как питомец перестал рычать, следует похвалить его и угостить лакомством.

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