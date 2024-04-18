Эксперт Сироткин: банки вынуждают россиян пользоваться кредитками и наживаются на этом

Кредитные карты до сих пор являются одним из самых популярных способов заработка для банков, так как обычные кредиты выдаются не всем. Об этом сообщил эксперт Андрей Сироткин в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт указал на то, что доступность займов посредством кредиток выросла после повышения ставок по кредитам из-за решений ЦБ РФ. Кредитки остались доступными и позволяют организациям зарабатывать даже в случаях, когда клиент придерживается рамок грейс-периода и не выплачивает проценты, добавил он.

Банки получают деньги за каждую операцию своих клиентов, потому и побуждают их тратить, объяснил Сироткин. По его словам, в этих целях они и устанавливают заградительные комиссии — чтобы их не платить, клиент ежемесячно вынужден тратить хотя бы по 5000 рублей с кредитки. В то же время, если клиент выйдет за рамки периода, банку достанутся еще и большие проценты, подчеркнул эксперт.

Таким образом, банки навязывают карты, по которым дают в долг небольшие суммы, но под высокий процент, заключил он.

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