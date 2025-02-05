Карьерный консультант Валинуров назвал плюсы и минусы карьеры зуммеров и миллениалов

Еще не утихли споры между бумерами и миллениалами, как начались новые. Теперь на арене зумеры против миллениалов, причем последних ругают весьма сильно. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, разница между поколениями сильно преувеличена, поскольку важны не даты рождения, а среда, в которой рос человек, его окружение и воспитание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что теория поколений чересчур раздута и не отражает реальных различий в трудолюбии и карьерных возможностях людей. Так, на успех в работе оказывает влияние не столько год рождения, сколько окружение, воспитание и условия, в которых человек рос.

По мнению эксперта, в целом зумеры на самом деле являются энергосберегающими, они не желают напрягаться лишний раз. В плане миллениалов в любом поколении имеются как успешные, так и неуспешные люди.

Он подчеркнул, что не следует относиться к теории поколений, как к чему-то важному, потому что она притянута за уши. В целом для карьерного роста всегда важно иметь наставника, к тому же если человек хочет добиться успеха, ему необходимо строить долгосрочную стратегию.

Ранее он пояснил необходимость обучения новым профессиональным навыкам.