Эксперт Сокольский рассказал, помогает ли магний избавиться от стресса

Длительные переживания, тревожность и стресс повышают риск развития разных заболеваний. Если верить популярному мнению, то избавиться от негативных ощущений помогает добавка магний +B6. Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский в беседе с сайтом Aif.ru рассказал, действительно ли это работает так.

Избавление от тревожности и стресса невозможно, если пить одни витамины и минералы. Во-первых, нужно быть уверенным, что имеется необходимость это принимать. Во-вторых, добавки лишь временно устраняют последствия стресса. Конкретно +B6 помогает нервной системе стать более устойчивой. Однако для полного избавления от стресса нужно искать корень проблемы.

Сокольский напомнил, что врачи не могут выписывать пациентам биодобавки, но консультируют по этим вопросам. Отталкиваться нужно от рекомендаций своего доктора.

Сам специалист рекомендует сделать упор не на БАДы, а на продукты. Можно обратить внимание на бобы, орехи, тыквенные семечки, крупы, яйца, томаты, свежую зелень, а также рыбу.

Ранее сообщалось, что один популярный напиток оказался самым полезным для здоровья.