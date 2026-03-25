Эксперт сообщила о заметной трансформации семейной структуры в России

В России продолжается устойчивое увеличение числа граждан, предпочитающих жить отдельно, при этом для молодежи по-прежнему характерен более поздний переезд от родителей. Об этом « Известиям » сообщила директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По ее оценке, одним из главных признаков происходящих изменений стала трансформация структуры домохозяйств. Если по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года средний размер семьи составлял 3,5 человека в СССР и 3,2 в РСФСР, то результаты Всероссийской переписи населения 2021 года показали снижение этого показателя до 2,2–2,46 человека.

Особенно заметным эксперт назвала рост числа домохозяйств, где проживает только один человек. По сравнению с 2002 годом их доля увеличилась почти вдвое: с 22,3% до 41,8%, что соответствует 27,6 млн домохозяйств. В крупнейших городах страны показатель еще выше: в Москве он достиг 52%, а в Санкт-Петербурге — 49%.

При этом Касамара отметила выраженные региональные различия. По ее словам, в мегаполисах отдельное проживание распространено сильнее благодаря развитой инфраструктуре и высокой мобильности населения, тогда как в небольших городах и сельской местности чаще сохраняется совместное проживание нескольких поколений из-за хозяйственных особенностей и семейных традиций.

Эксперт также подчеркнула, что самостоятельный переезд молодых людей во многом ограничивается экономическими условиями. На решение о жизни отдельно заметно влияют высокая стоимость недвижимости и ограниченная доступность ипотечного кредитования.

Дополнительно, по ее словам, меняется и отношение к браку: возраст вступления в семейные отношения продолжает увеличиваться, а формы совместного проживания становятся более разнообразными. В 2025 году средний возраст вступления в брак составил 33,1 года у женщин и 35,2 года у мужчин.

Ранее сообщалось, что продажи Lynk & Co в России выросли в 11 раз.