Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

Переговоры Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом вряд ли приведут к прорыву в урегулировании украинского кризиса. Как заявил политолог Юрий Светов в интервью Инфо24, Вашингтон продолжает игнорировать ключевые российские требования, делая диалог бесперспективным.

Визит американского дипломата проходит на фоне ультиматума Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на российский импорт, если до 9 августа не будет достигнут прогресс. Однако эксперт считает, что истинная цель переговоров далеко не поиск компромисса, а создание паузы для перегруппировки ВСУ.

«Я не думаю, что Уиткоффу удастся склонить Путина к перемирию, потому что это не отвечает нашим интересам. Это американцам хочется, чтобы в зоне СВО остановились боевые действия, после чего Трамп сможет продать себя своему избирателю как миротворца. Он хвастается тем, что он якобы остановил пять войн и теперь ему хочется остановить шестую», — отметил Светов.

Ситуацию осложняет продолжающаяся военная поддержка Киева Западом. Только на днях Нидерланды выделили 500 млн евро на вооружения для Украины, а Конгресс США обсуждает новый пакет помощи.

Ранее были раскрыты цены ресторана в Москве, где обедал американский гость Уиткофф.