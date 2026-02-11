Эксперт спрогнозировал отключение Telegram в России к 2026 году

Судьба Telegram в России постепенно движется к финальной развязке. По мнению экспертов, в 2026 году популярный мессенджер с высокой долей вероятности перестанет стабильно работать для российских пользователей. Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей дал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, ссылаясь на принятые, но пока не до конца реализованные решения регулятора.

По его словам, эта перспектива напрямую связана с позицией Роскомнадзора, который уже подтвердил факт замедления работы платформы и объявил о планах по дальнейшему ее ограничению. Причина — системное неисполнение Telegram российского законодательства в части защиты данных пользователей, противодействия мошенничеству и преступной деятельности. В отличие от прочих заблокированных быстро мессенджеров Telegram получил своеобразные «каникулы» — время на то, чтобы многомиллионная аудитория постепенно адаптировалась к альтернативам, главной из которых считается отечественный мессенджер MAX.

Эксперт добавил, что последствия такого шага будут масштабными, но не мгновенными. Русскоязычное информационное пространство ждет болезненная перестройка: массовая миграция каналов, блогеров и целых сообществ в новые платформы. Рекламный рынок, ориентированный на Telegram, начнет перетекать в MAX и другие разрешенные сервисы, поскольку вкладывать средства в нестабильно работающий ресурс станет бессмысленно. При этом часть аудитории, особенно технически подкованная, продолжит пользоваться Telegram через инструменты обхода, но ее активность и коммерческая ценность заметно снизятся.

По его мнению, в результате произойдет вынужденная цифровая трансформация, где главным победителем окажется государственная технологическая повестка. Российский аналог MAX получит мощный административный импульс для роста установок, однако его реальная жизнеспособность будет зависеть не от приказов, а от качества сервиса. Как отметил Кусков, внедрение через «боль» — путь не самый эффективный; настоящий успех приходит, когда пользователь выбирает продукт добровольно, потому что он лучше других. Именно это и предстоит доказать отечественным разработчикам в новой, пост-Telegram реальности.

