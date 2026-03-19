Эксперт спрогнозировал рост популярности платежных стикеров в России

Операционный директор Технобит Александр Пересичан рассказал « Газете.Ru », что на российском рынке бесконтактных платежей в ближайшие годы активнее будет развиваться сегмент платежных стикеров, тогда как QR-оплата постепенно утрачивает прежнюю привлекательность.

По оценке специалиста, QR-коды по-прежнему остаются удобным инструментом: для оплаты достаточно открыть банковское приложение и отсканировать код без использования пластиковой карты. При этом такой способ иногда даже безопаснее традиционной передачи карты продавцу или официанту.

Однако эксперт отметил, что в России случаи незаконного копирования банковских данных остаются редкостью, в отличие от ряда зарубежных стран, где подобные схемы распространены значительно шире.

Среди причин возможного снижения интереса к QR-оплате Пересичан назвал нестабильную работу мобильного интернета, из-за которой банковские приложения не всегда доступны в нужный момент. Дополнительным фактором он считает привычку пользователей к мгновенной оплате телефоном, сформировавшуюся еще во времена Google Pay и Apple Pay.

Отдельное внимание специалист уделил вопросам безопасности. По его словам, особую осторожность следует проявлять к QR-кодам, размещенным в неофициальных местах — на улицах, в лифтах или на терминалах, где возможна подмена оригинальной наклейки.

После сканирования рекомендуется внимательно проверять адрес страницы: при оплате через СБП пользователь должен попадать в банковское приложение или на официальный домен банка. Если система требует одновременно ввести номер карты, CVV-код и подтверждение из SMS, это может указывать на фишинговую схему.

Эксперт также советует отключать автоматический переход по ссылке после сканирования, пользоваться встроенными банковскими сканерами и избегать оплаты по QR-кодам, полученным от незнакомых отправителей в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что туроператоры задолжали россиянам за сорванные туры.