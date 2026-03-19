Миллиард в воздухе: туроператоры задолжали россиянам за сорванные туры

Российские туристы не могут получить свои деньги за отдых, который сгорел из-за кризиса на Ближнем Востоке. Туроператоры запросили из фондов персональной ответственности в ассоциации «Турпомощь» около миллиарда рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В компании, впрочем, успокаивают: банкротств не будет. Правительство вовремя подставило плечо, введя меры поддержки для пострадавшего бизнеса. Да и сами туристы, как выяснилось, не всегда требуют назад кровные. Многие соглашаются на замену направления или перенос дат, лишь бы не потерять отпуск.

Осауленко уверен: буря стихнет, страсти улягутся. Большинство клиентов в итоге сядут за стол переговоров с туроператорами и агентами и найдут компромисс. Главное, чтобы диалог не затянулся до следующего сезона. А пока миллиард рублей завис в воздухе, туристы гадают, увидят ли они свои деньги или придется довольствоваться обещаниями.

Ранее стало известно, что россиян ожидает рост стоимости туров за границу на 5–7%.