Эксперт связал частые падения вертолетов в России с ухудшением погодных условий

Плохая адаптация вертолетов к погодным условиям – это главная причина их крушений. Об этом в беседе с Инфо24 заявил заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

По его мнению, недостаточное метеорологическое обеспечение полетов и плохая подготовка экипажей к полетам в сложных погодных условиях являются ключевыми факторами, которые приводят к авиакатастрофам.

Ранее Сытник резко высказался о вертолете Robinson, на котором погиб депутат. Он назвал их «мухобойками», не приспособленными для эксплуатации в осенне-зимний период на территории России. Также эксперт отметил, что российские вертолеты Ми-8 и Ми-2 куда лучше адаптированы к непростым погодным условиям в холодное время года.