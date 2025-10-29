Эксперт: темпы роста аудитории в мессенджере MAX сопоставимы с WeChat
Фото: [Медиасток.рф]
Сооснователь IT-компании «Рулла» Хэнлун Чжао сравнил темпы роста аудитории в российском мессенджере MAX с ростом числа пользователей китайского приложения WeChat. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, WeChat был создан в 2011 году. Свои первые 100 млн пользователей приложение набрало примерно за полтора года. Российский мессенджер набрал первые 50 млн пользователей за семь месяцев.
При этом, отметил эксперт, интерфейс и функциональность MAX динамично развиваются, что положительно влияет на показатели: с каждым обновлением увеличивается число пользователей.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев начал вести в российском мессенджере свой канал.