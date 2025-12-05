На Падел-арене в Екатеринбурге выставили гиперкар стоимостью полмиллиарда рублей

В Екатеринбурге состоялось значимое событие для автолюбителей — в городе появился один из самых технологичных и дорогих автомобилей в мире, гиперкар Mercedes-AMG Project One. Редкий экземпляр, чья стоимость оценивается примерно в 500 млн руб., стал центральным экспонатом нового Музея уникальных спортивных автомобилей, открывшегося на территории Падел-арены РМК.

Как пояснили E1.RU в пресс-службе компании, этот автомобиль, созданный с использованием технологий «Формулы-1», положил начало экспозиции, которая будет постоянно пополняться. В музей также войдут автомобили-участники легендарного ралли «Дакар», ранее демонстрировавшиеся на фестивале «Энергия РМК».

Рядом с немецким гиперкаром занял место еще один высокопроизводительный спорткар — Porsche 911 GT3 RS. Появление такой коллекции в уральской столице делает ее новым центром притяжения для ценителей эксклюзивного автомобильного искусства.

