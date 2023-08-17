Эксперт: у кандидатов есть возможность в полной мере донести до избирателей свои программы

Продолжается подготовка к выборам губернатора Московской области, которые пройдут в сентябре. Период предвыборной агитации стартовал, и кандидаты уже представляют избирателям свои программы. Такая работа идет достаточно активно – отмечает адвокат, член Штаба по общественному наблюдению за выборами в Московской области, член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов.

«Каждый кандидат самостоятельно определяет свою предвыборную активность. Сейчас претенденты уже ездят по территориям, общаются с электоратом», – сказал представитель ОПМО.

Он добавил, что хотя на лето приходится период отпусков и часть избирателей находится за пределами региона, негативного влияния на коммуникации это не окажет.

«Выборы у нас традиционно проходят в сентябре, это практикуется не первый сезон. Возможности донести свои тезисы до избирателей у кандидатов есть. Тем более что в конце августа и начале сентября большинство тех, кто уезжал на лето, уже вернутся домой, в том числе в связи с началом у детей учебного года», – напомнил Андрей Губанов.

Он отметил, что аналогично ситуация складывается с подготовкой к дополнительным выборам депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов в Советы 10 городских округов.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. В этом году подмосковные избиратели впервые могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, сделав свой выбор через интернет. Также будет доступна система «Мобильный избиратель» для тех, кто во время выборов будет находиться не по месту регистрации.