Эксперт: в будущем ИИ-агенты будут сами покупать билеты и строить маршруты

Самостоятельные путешествия становятся нормой, но подготовка к ним все еще отнимает уйму времени: нужно мониторить цены, искать жилье, сверять расписания. Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий уверен, что решение этой проблемы — за агентным искусственным интеллектом, который не просто подсказывает, а делает за человека всю рутинную работу. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, речь идет о принципиально новом уровне ИИ. Сейчас нейросети умеют отвечать на запросы, но будущее — за системами, способными выполнять цепочки действий. Такой ИИ-агент сможет сам отслеживать цену на авиабилеты и бронировать их в момент снижения стоимости, применять скидки, учитывать скрытые сборы и даже перебронировать отель, если появится более выгодное предложение. Все это — без участия пользователя, который просто получает готовый вариант.

Он также спрогнозировал сращивание ИИ с внутренними системами авиакомпаний, отелей и сервисов бронирования. Это приведет к созданию единой точки входа — чата с нейросетью, где можно будет полностью спланировать и сопровождать поездку. Купить билет на поезд, забронировать столик в ресторане, уточнить условия заселения и тут же перебронировать экскурсию из-за дождя — все это в одном окне, без переключения между десятком приложений.

По его мнению, итогом внедрения таких технологий станет гиперперсонализация и мгновенная адаптация маршрутов под реальные обстоятельства. ИИ запомнит, что вы не любите шумные отели и предпочитаете утренние рейсы, а в следующий раз предложит варианты, уже отфильтрованные под ваш профиль. Биометрия в аэропортах и отелях сократит очереди, а автоматическая корректировка маршрута при плохой погоде или пробках сделает путешествие по-настоящему бесшовным.

