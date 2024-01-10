Эксперт Васильев рассказал, на что становятся похожи китайские авто в трескучие русские морозы

Большинство автомобилей производства Китайской народной республики неплохо справляются в низкими температурами, однако есть определенные нюансы. На это в интервью с агентством «Прайм» указал автоэксперт Егор Васильев.

Специалист напомнил, что, в связи с западными санкциями, определенная часть импортного китайского автопрома, которая не адаптирована к российскими зимним погодным условиям, прибывает в Россию по параллельному импорту. И тут начинаются некоторые проблемы.

Как отметил Васильев, особенно сильно китайские авто страдают от перепадов температур. И чтобы обезопасить себя по-максимуму от возможности выхода узлов и агрегатов из строя необходимо постоянно контролировать состояние пластиковых деталей, электрики и трубопроводов.

«Насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию.Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки», — пояснил специалист.

В то же время, как добавил Васильев, если же определенный китайский бренд присутствует в России уже довольно продолжительное время, то особых проблем при эксплуатации авто зимой быть не должно.

«Китайцы уже адаптировали свою продукцию и при необходимости быстро вносят изменения как в детали, так и в сборочный процесс», — заключил специалист.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как внедорожники китайских брендов переносят холодное время года и сопутствующие проблемы.