Эксперт Волкина назвала наиболее востребованных сотрудников в Крыму
Эксперт Волкина: в Крыму самыми востребованными являются линейные сотрудники
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По словам руководителя кадрового агентства Оксаны Волкиной, в Республике Крым самыми востребованными на рынке труда являются линейные сотрудники. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что сегодня острая необходимость в линейных сотрудниках ощущается на полуострове в производственной, строительной сферы, для ЖКХ и сельского хозяйства, а также в сфере ритейла и общественного питания.
По мнению эксперта, разнорабочие без требования к образованию и квалификации в Крыму могут получать от трех до пяти тысяч рублей ежедневно. Квалифицированный специалист может получать 60-100 тыс. рублей в месяц при полной занятости.
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