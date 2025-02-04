Эксперт Волкина назвала наиболее востребованных сотрудников в Крыму

По словам руководителя кадрового агентства Оксаны Волкиной, в Республике Крым самыми востребованными на рынке труда являются линейные сотрудники. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что сегодня острая необходимость в линейных сотрудниках ощущается на полуострове в производственной, строительной сферы, для ЖКХ и сельского хозяйства, а также в сфере ритейла и общественного питания.

По мнению эксперта, разнорабочие без требования к образованию и квалификации в Крыму могут получать от трех до пяти тысяч рублей ежедневно. Квалифицированный специалист может получать 60-100 тыс. рублей в месяц при полной занятости.

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