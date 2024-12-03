Эксперт Воронцов объяснил необходимость военного положения в Южной Корее

Востоковед Александр Воронцов в беседе с RT объяснил, зачем Южная Корея объявила военное положение. По его версии, это нужно было, чтобы избежать угрозы импичмента.

По мнению профессора, в Южной Корее серьезно ослабли позиции президента. У него низкий рейтинг поддержки и доверия, все очевиднее становится угроза импичмента. В стране нарастают протестные настроения: оппозиция сильнее, а ее заподозрили в симпатиях к КНДР.

«Все это напоминает очень печально известную практику военных диктатур авторитарных режимов и генералов Южной Кореи. Казалось, что это ушло в историю, но мы видим — рецидив проявляется», — заявил Воронцов.

Протестные сходы в Южной Корее запрещены, а военное положение стало очередным ограничителем. Воронцов сомневается, что это поможет избежать обострений и выходов людей, однако во всех направления оппозиционные настроения будут подавлять, не исключено, что с применением жестких методов.

Напомним, о введении военного положения в Южной Корее стало известно 3 декабря. После этого запретили работу парламента и деятельность партий.