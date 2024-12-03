В Южной Корее приостановили работу парламента и запретили деятельность партий

Своим первым указом командование военным положением в Южной Корее инициировало приостановку работы местного парламента и политических партий. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, введен полный запрет на собрания политического характера, митинги, демонстрации и прочие политические инициативы. Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, после чего выступил с заявлением о введении военного положения ради сохранения существующего строя и для «вычистки просеверокорейских сил».

После введения военного положения военные попытались попасть на территорию здания парламента и взять в оцепление главный вход. Обстановка возле парламента погрузилась в хаос, а попасть на территорию рядом с Нацсобранием нельзя, так как проход закрыт. Пропускают людей только после изучения удостоверения личности, однако несмотря на это некоторые депутаты не смогли оказаться на территории комплекса.

А лидер оппозиции Ли Чжэ Мен призвал единомышленников приходить к парламенту ради защиты демократии. При этом сам он заявил, что выдвинулся в сторону сооружения.

Ранее сообщалось о том, что ситуация в Южной Корее накалилась из-за попыток оппозиции инициировать процедуру импичмента.