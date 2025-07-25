Эксперт восстановил последние минуты перед крушением Ан-24

Специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с сайтом aif.ru восстановил хронологию событий перед крушением Ан-24 в Амурской области.

Экипаж предпринял героические попытки спасти самолет, но столкнулся с роковым стечением обстоятельств. По мнению эксперта, сложился целый ряд факторов, в которых было сложно действовать правильно. Злую шутку сыграла погода и сложная местность в целом.

Эксперт предполагает, что пилоты начали снижаться, пытаясь визуально обнаружить взлетную полосу. Был сильный ветер, и летчики могли нарушить схему захода.

«Вероятно, они начали снижаться, чтобы увидеть полосу и куда они летят. Снижались, снижались... И как у нас обычно в авиации говорят: "Нет земли, нет земли... Полный рот земли". Думаю, они снизились ниже безопасной высоты в местности, где бывают холмы», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 июля воздушное судно с 49 людьми на борту потерпело крушение при выполнении рейса Хабаровск-Благовещенск-Тында. Обломки самолета были обнаружены в 16 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все находившиеся на борту погибли.

Ранее стала известна причина, по которой потерпевший крушение Ан-24 ушел на второй круг вместо посадки.