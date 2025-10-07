Эксперт ВШЭ рассказал о будущем поколении «гамма»

По мнению Ивана Груздева, директора Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ, поколение людей, родившихся после 2039 года, логично назвать «гамма». Об этом эксперт рассказал агентству ТАСС .

По данным Груздева, нынешнее самое «молодое» фиксируемое поколение называется «бета» — его первые представители родились в 2025 году. По его оценке, следующий условный рубеж для разделения поколений пройдет в 2039 году; поколению, появившемуся после этой даты, можно присвоить имя «гамма».

Ранее социологи закрепили за поколением «альфа» людей, рождённых примерно в 2010–2024 годах. Эти дети растут в окружении «умных» технологий, социальных сетей и потоковых сервисов. По мере взросления «бета» будет жить в ещё более технологичной среде: автоматизация и искусственный интеллект станут частью повседневности.

Груздев отмечает, что названия поколений часто формируются по буквам греческого алфавита — поэтому за «бетой» логично следует «гамма». Эксперт предостерегает, что такие категоризации служат удобной упрощённой схемой для анализа массовых трендов, но не претендуют на полное описание каждого отдельного человека.

Социологи используют подобные ярлыки, чтобы сравнивать условия взросления, ценности и ожидаемые поведенческие паттерны поколений. Важнейшими факторами при этом остаются технологическая среда, экономические условия и ключевые события эпохи.

