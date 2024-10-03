Эксперт заявил, что долги россиян могут обрушить экономику, как в 2008 году в США

Существует риск краха экономики из-за долговой кабалы россиян. Об этом в беседе с Инфо24 рассказал экс-депутат Государственной Думы.

Олег Шеин предупредил жителей России о риске краха экономики из-за долгов. По его словам, россияне берут микрозаймы в МФО, чтобы сохранить прежний уровень потребления. Но если соотношение между кредитами и доходами продолжит ухудшаться, это может привести к краху.

Он пояснил, для чего люди используют различные долговые инструменты. В большинстве своем, конечно, средства идут на удовлетворение личных нужд. Речь идет о замене техники, покупке авто и оплате обучения.

Также Олег Шеин привел пример США. Там кризис 2008 года был связан с ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac. Они давали кредиты налево и направо, что привело к краху и мировому финансовому кризису. Тогда долги американцев составляли 12% от их зарплат, и сейчас россияне достигли этого уровня, как отметил экс-депутат Госдумы.

Ранее экономист Ведута назвала причины прекращения банками выдачи кредитов гражданам РФ.