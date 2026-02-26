Эксперт заявил, что новый закон защитит россиян от автосписаний за подписки после удаления карты

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу целый пакет законодательных изменений, которые затронут карманы и привычки миллионов граждан. Член экспертного совета Госдумы Дмитрий Тортев в интервью радио Sputnik разложил по полочкам, что именно поменяется в жизни россиян с приходом весны.

По его словам, самое заметное и давно ожидаемое новшество — перенос срока оплаты «коммуналки». Если раньше крайним днем было 10-е число, то теперь рассчитаться за свет, воду и отопление нужно успеть до 15-го. Логика простая: дату подтянули поближе к зарплате, чтобы у людей было меньше соблазнов и поводов просрочить платеж. Правда, и квитанции теперь будут приходить попозже — управляющие компании обязаны разносить их до 5-го числа, так что время на раздумья все равно останется.

Эксперт добавил, что вторая важная перемена защитит кошельки пользователей онлайн-сервисов. С марта нельзя будет просто удалить банковскую карту из личного кабинета и надеяться, что подписка сама собой испарится. Если деньги продолжат списывать, это станет прямым нарушением, и у потребителя появится законное право жаловаться в Роспотребнадзор, требовать возврата списанных сумм и даже штрафа. Маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы и прочие подписочные сервисы теперь обязаны четко отслеживать волеизъявление клиента.

По его мнению, также с 1 марта изменится визуальный облик российских городов. Владельцам магазинов и кафе придется следить за балансом языков на вывесках: если уж добавляете иностранный текст, он должен быть идентичен по смыслу и сопоставим по размеру с русским вариантом. Правда, закон не заставит переделывать уже зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. А вот застройщикам придется поднапрячься: в рекламе строящихся жилых комплексов названия теперь разрешено писать только кириллицей, без модной латиницы. Для домов, уже сданных в эксплуатацию, сделали исключение — их переименовывать не потребуют.

Эксперт резюмировал, что государство продолжает закручивать гайки в сфере ЖКХ, защищать потребителей от навязчивых автоплатежей и возвращать русский язык на улицы городов. Останется только привыкнуть к новым датам в квитанциях и внимательнее следить за списаниями с карт.

