Новая жизнь с 1 марта: какие законы вступают в силу в России весной 2026 года

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу целый ряд законов, которые затронут транспорт, ЖКХ, финансы, безопасность и социальную сферу. Рассказываем о самых важных изменениях.

Так, с весны пассажиров ждут приятные новшества: дети до 12 лет получат 50-процентную скидку на авиабилеты без дополнительных условий. Если рейс задержится на полчаса и более, пассажиру вернут полную стоимость билета. Кроме того, расширены нормы обслуживания при задержках.

Будущих водителей ждет увеличение часов вождения для категории «В» до 42, а теорию можно будет изучать дистанционно. Сами таксопарки смогут обучать водителей.

Также продолжится реформа рынка такси: теперь работать смогут только машины с уровнем локализации свыше 3200 баллов, но для самозанятых сделают исключения.

Изменения касаются и сферы ЖКК: теперь оплачивать квартиру нужно будет до 15 числа, а квитанции будут приходить не позднее 5 числа. Возвращается техническая инвентаризация многоквартирных домов, а в Земельном кодексе появится новая глава о виде разрешенного использования участка. Отдельные нововведения относятся к дачникам: их обяжут самостоятельно бороться с борщевиком Сосновского на своих участках.

Что касается финансов и безопасности, то с весны в России онлайн-микрозаймы можно будет оформить только после обязательной биометрической проверки. Также запретят автоматическое списание денег за подписку без согласия пользователя. При назначении единого пособия изменится порядок учета алиментов.

С весны вступает в силу закон о защите русского языка: вывески и названия жилых комплексов теперь должны быть только на кириллице. Фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, не получат прокатного удостоверения. А реклама энергетиков будет сопровождаться предупреждением о вреде.

Март принесет много перемен — изучайте законы, чтобы быть готовыми.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» допустил, что онлайн-автошколы могут остаться вне закона с 1 марта.