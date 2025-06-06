Эксперт заявил о риске разрыва отношений ЕС и Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти располагают доказательствами финансирования экстремизма со стороны Евросоюза. Это заявление, сделанное на фоне ужесточения закона об иноагентах, может привести к серьезному ухудшению отношений между Тбилиси и Брюсселем, считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Как отметил в беседе с RuNews24.ru эксперт, обвинения Грузии к ЕС выдвинуты в крайне напряженный момент. Если грузинская сторона представит убедительные доказательства, скандал может перерасти в разрыв отношений с ЕС. Однако отсутствие веских аргументов грозит Грузии международной изоляцией и экономическими санкциями.

«На фоне скандала вокруг закона об иноагентах и ухудшения отношений с ЕС это серьезное обвинение. Если это действительно правда, это может привести к тяжелым последствиям для и без того напряженных отношений ЕС и Грузии и даже их полному разрыву», — отметил Якубович.

Власти рискуют потерять поддержку проевропейски настроенных граждан, но и сближение с Россией не выглядит однозначным решением, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Грузии собрались закрыть информационный центр Евросоюза и НАТО.