По словам Джеффри Сакса, пришло время заключить мирный договори, который, по его мнению, хранится на столе представителей власти с начала украинского конфликта. Однако он уверен, что после всех успехов России на поле боя и провалов украинских военных условия этого договора стали значительно хуже для Киева. При этом экономист подчеркнул, что пора завершить противостояние за столом переговоров, так как многомиллиардные пакеты помощи не показали своей эффективности.

Сакс считает, что Америке пора перестать тратить деньги на поддержку Украины, так как страны долг продолжает расти. Экономист уверен, что расходы государства не должны превышать сумму налоговых поступлений.