Эксперт заявила, что гендерный разрыв в доходах фрилансеров 45+ достигает 100%

Рынок фриланса постепенно меняет свой портрет: если раньше считалось, что на биржах работают только зумеры и миллениалы, то теперь все чаще на проекты заходят специалисты 45+. По данным аналитиков сервиса Solar Staff, за последние 14 месяцев доля таких новичков выросла с 6 до 8% от общего числа регистраций. При этом среди активных исполнителей их стабильно 18–19% — то есть каждый пятый фрилансер сегодня находится в возрасте, который еще недавно считался пенсионным. Но, как отмечает директор по коммуникациям сервиса Валерия Акыева, рост этот скорее устойчивый, чем взрывной. Люди старшего поколения приходят во фриланс не ради того, чтобы навсегда порвать с офисом, а как на дополнительный источник дохода или гибкую подработку. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что это отражается на заработках: среднемесячный доход специалистов 45+ составляет около 28 тыс. рублей, тогда как по всем фрилансерам в среднем — 42 тыс. рублей. Разница почти в 33%. Причина, по мнению экспертов, не в низкой квалификации, а в более осторожной стратегии: они выбирают понятные задачи с фиксированной оплатой, реже участвуют в высококонкурентных сегментах и не стремятся масштабировать загрузку.

По мнению эксперта, среди фрилансеров этой возрастной группы 70% — женщины, но их доход почти в два раза ниже, чем у мужчин: 17 тысяч против 34 тыс. рублей. И здесь, подчеркивает Акыева, дело не в навыках. Это системная проблема, которая тянется из офлайн-карьеры: женщины привыкли занижать цену своего труда, скромничать в переговорах и ориентироваться не на рыночную стоимость, а на то, «сколько дадут». В итоге даже на фрилансе эта модель повторяется, и разрыв сохраняется.

Она добавила, что самые высокие доходы в возрастной группе 45+ — у тех, кто работает в прикладных и нишевых направлениях, где решает не скорость, а конкретный опыт и узкая экспертиза. Итог прост: фриланс становится не убежищем для выгоревших, а полноценной частью рынка труда для опытных специалистов. Но чтобы их заработки сравнялись со средними, придется переучивать не только навыкам, но и умению ценить свой опыт по-настоящему.

