Эксперт: зарубежный отдых не подорожал для россиян благодаря укреплению рубля

По его словам, в порядке убывания популярности это Турция, Египет, Китай и Таиланд. Оставшиеся 20% приходятся на другие страны, но если говорить о ближних соседях, то здесь бесспорный лидер — Беларусь, за ней с большим отрывом Абхазия, а затем Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан.

Есть и отличная новость для кошелька: за последний год зарубежный отдых практически не подорожал для россиян. Мкртчян объясняет это укреплением рубля — с февраля 2025 по февраль 2026 он вырос более чем на 30%. Да, в валюте цены поднялись на 20–30%, но в рублях это почти незаметно, и, судя по прогнозам, рубль продолжит держаться как минимум первую половину 2026-го. Так что планировать отпуск можно без оглядки на валютные качели.

А вот с ранним бронированием на осень эксперт советует не торопиться везде. Исключение — Турция и российские курорты: их стоит брать уже сейчас, потому что дальше они будут только дорожать. А вот Египет и Таиланд пока можно отложить в долгий ящик, особого выигрыша в цене ранний заказ не даст. Итог прост: география предпочтений остается прежней, цены стабильны, а планировать отпуск лучше с умом, не ведясь на маркетинговые уловки.

