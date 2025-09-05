Эксперт Завалишин раскрыл, как маркетплейсы читают желания по корзине покупок

По словам эксперта Дмитрия Завалишина, современные маркетплейсы активно создают цифровые портреты своих клиентов, чтобы предлагать им максимально релевантные товары. Однако эти профили формируются не из полных персональных данных, а на основе добровольно предоставленной пользователями информации и их покупательского поведения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, площадки опираются на два ключевых источника: сведения, указанные при регистрации (имя, e-mail, телефон), и детальную историю поисковых запросов и покупок. Алгоритмы анализируют активность, выявляя устойчивые интересы. Например, увлечение музыкой или регулярная покупка средств для уборки позволяют системе автоматически подбирать и предлагать соответствующие товары, персонализируя витрину для каждого пользователя.

Эксперт пояснил, что критически важная финансовая информация остается за пределами доступа маркетплейсов. Данные банковских карт обрабатываются платежными системами и банками, а не самими площадками, что создает дополнительный барьер для утечки чувствительных данных. Собранный массив информации активно используется в рекламных механизмах, самым заметным для пользователя из которых является ретаргетинг. Это технология, при которой товар, просмотренный на маркетплейсе, продолжает сопровождать пользователя в виде рекламных баннеров на других сайтах и в социальных сетях.

По его мнению, цифровой след покупателя становится основным инструментом для повышения эффективности продаж, но в рамках строго ограниченного набора данных, что формирует баланс между персонализацией сервиса и конфиденциальностью.

Ранее были раскрыты риски спонтанных покупок на маркетплейсах.