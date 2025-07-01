Эксперт ЖКХ о повышении тарифов в России: индексация является плановым событием

«Не повышать тарифы тоже нельзя, иначе у нас будут такие же блэкауты, что случились этой весной в Испании и Португалии. Но президент [России Владимир Путин] правильно сказал: давайте делать это очень аккуратно и постепенно. Потому что от повышения тарифов зависит уровень инфляции, а кошелек наших граждан не успевает за ростом цен», — отметил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.