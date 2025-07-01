Эксперт ЖКХ о повышении тарифов в России: индексация является плановым событием
Специалист Сердюк назвала повышение тарифов на ЖКУ плановым
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Дарья Соколова]
Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которая пройдет в России с 1 июля 2025 года, является плановым событием, при этом рост ограничен законодательством. Об этом заявила первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Ольга Сердюк.
«Обусловлено это тем, что растут цены на металл, оборудование, услуги, на топливо, необходимое для работы РСО. Так, например, цены на газ выросли и другие необходимые ресурсы растут быстрее, чем рост индекса платы граждан за коммунальные услуги, и выше, чем рост тарифов. Также на рост тарифов влияет и серьезная ситуация, складывающаяся с персоналом в отрасли», — сказала она.
По ее словам, влияние также оказали нехватка кадров в сфере ЖКХ и инфляция. Сердюк отметила, что для поддержки социально незащищенных граждан и тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, в стране выделяют субсидии на компенсацию разницы между индексом платы и фактическим ростом тарифа, а также субсидии в случае, если доля расходов на оплату услуг ЖКХ выше регионального стандарта допустимой доли расходов от совокупного дохода семьи.
«Не повышать тарифы тоже нельзя, иначе у нас будут такие же блэкауты, что случились этой весной в Испании и Португалии. Но президент [России Владимир Путин] правильно сказал: давайте делать это очень аккуратно и постепенно. Потому что от повышения тарифов зависит уровень инфляции, а кошелек наших граждан не успевает за ростом цен», — отметил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.
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