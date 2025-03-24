Эксперт Зотов пояснил последствия введения периода охлаждения для возврата билетов

Отечественные перевозчики могут ввести период охлаждения для пассажиров, который позволит бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки. По словам зампреда общественного совета при Минтрансе России Ильи Зотова, указанная идея может повлечь за собой удорожание билетов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что рост стоимости билетов связан с тем, что все риски станут закладываться в билеты и за них будет платить тот, кто не делает ошибок. В связи с этим важно сделать определенные сегменты, куда можно вносить ошибки и какой объем таких ошибок возможен. Неважно, возвратный или невозвратный билет, здесь должен выигрывать пассажир.

По мнению эксперта, указанный период создаст мошенникам возможность создать искусственный дефицит билетов. Так, злоумышленники могут скупать огромное количество билетов, оформив их на одного человека, и перепродавать их, внося данные уже другого человека.

Он отметил, что на данный момент пассажиры имеют право на бесплатное исправление до двух ошибок в билетах РЖД, в авиации — на усмотрение авиакомпании.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили бесплатно исправлять ошибки в билетах на поезда.