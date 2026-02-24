Эксперты Autonews выяснили, как в России на самом деле утилизируют старые автомобили

В одном из российских городов не нашлось ни одной специализированной компании по утилизации автомобилей, несмотря на то, что утилизационный сбор взимается с 2012 года с импортеров, производителей и покупателей, а его ставки регулярно растут. Правду выяснили эксперты Autonews.

Отмечается, что вместо ожидаемого экологичного современного завода реальность оказалась куда прозаичнее. Предприятия по переработке машин, которые числятся в справочниках, относятся к категориям «металл», «пластик» и «бумага». Автомобиля как отдельного объекта учета для них просто не существует.

По данным издания, лишь одна фирма откликнулась на запрос по утилизации авто, но условия приема оказались максимально простыми: весы, площадка для металлолома, рабочие с болгарками. Для получения справки, необходимой для снятия машины с учета в ГИБДД, нужно было заплатить 5 тыс. руб. За сам металл можно выручить до 15 тыс. руб., но автомобиль придется подготовить — слить жидкости, снять колеса и аккумулятор.

Эксперты объясняют, что идеальная процедура утилизации предполагает наличие лицензированной компании, которая выдает акт утилизации, после чего владелец снимает авто с учета. Сколько таких организаций реально работают с автомобилями в России — остается загадкой.

