Эксперты ESET предупредили о программах-шпионах, крадущих данные смартфонов

Специалисты кибербезопасности из компании ESET обнаружили новые шпионские программы, искусно замаскированные под популярные мессенджеры, говорится в материале издания BleepingComputer.

Вредоносное программное обеспечение (ПО), получившее названия ProSpy и ToSpy, имитирует функционал мессенджеров Signal и ToTok с целью несанкционированного доступа к данным пользователей.

Опасные приложения распространяются через apk-файлы на различных веб-сайтах и обладают способностью получать полный доступ к информации, хранящейся на смартфонах.

Signal, являющийся популярным мессенджером с сквозным шифрованием и более чем 100 млн загрузок, стал приманкой для киберпреступников.

ToTok же ранее уже вызывал подозрения — в 2019 году его удалили из официальных магазинов приложений из-за возможной связи с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Зараженные программы получают расширенный доступ к устройствам, включая возможность чтения файлов и получения информации о системе.

Эксперты настоятельно рекомендуют пользователям операционной системы Android загружать приложения исключительно из проверенных официальных источников, таких как Google Play Store, чтобы минимизировать риски заражения шпионским программным обеспечением.

