Эксперты Гостехнадзора проверили зимние горки в Подмосковье

За неделю специалисты Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили безопасность зимних горок в Подольске, Серебряных Прудах, Чехове и Серпухове, в ходе этой работы нарушения в документации и эксплуатации развлекательных средств обнаружены не были. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Очень важно еще на этапе подготовки и обустройства таких развлекательных средств выявить недочеты, чтобы во время катания на них исключить несчастные случаи», — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В общей сложности в 13 городских округах было зарегистрировано по одной зимней горке, которая прошла проверку и была допущена к работе. Напомним, что недавно эксперты выявили два нарушения в обустройстве и эксплуатации зимних горок в Одинцово, их собственники получили предостережения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.