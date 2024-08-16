LADA 2107 назвали самым популярным у россиян автомобилем

В наиболее популярные десять марок автомашин в России вошли пять отечественных моделей и столько же иномарок. Об этом сообщили специалисты из агентства «Автостат».

По словам исследователей, почти 20% машин в РФ пришлись на десять наиболее пользующихся спросом моделей. Самым востребованным оказался седан LADA 2107. Их в стране насчитали около 1,4 млн единиц. На второе место вышла Kia Rio, данной марки во владении россиян оказалось более миллиона. В топ-3 также вошла LADA 4х4 «Нива», ее приобрели 990 тыс. автомобилистов. LADA 2106 попала на четвертое место, а на пятом расположился Hyundai Solaris с показателем в 920 тыс.

В десятку наиболее востребованных машин также вошли Renault Logan, седан LADA 2110, Ford Focus, Toyota Corolla и хэтчбек LADA 2114.

Ранее появлялась статистика, что только в первом квартале 2024 года в России было приобретено 365 тыс. новых автомобилей. Тогда граждане РФ наиболее интересовались такими марками, как LADA, Geely, Haval, Chery и Changan.