Эксперты назвали причины, когда выигрыш в лотерею может свести человека с ума

Инженер-авиаконструктор из столицы Сергей С. выиграл в начале этого месяца в лотерею «Спортлото «4 из 20» суперприз в сумме почти 170 млн рублей. Эксперты рассказали, каким образом крупный выигрыш оказывает влияние на психику и в чем опасность внезапного богатства. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам врача-психиатра Алексея Вилкова, внезапное богатство может вскружить человеку голову и свести с ума, поскольку возникают сильнейшие эмоции и соблазн потратить финансы на ранее недоступные вещи. Поэтому тут многое зависит от отношения человека к деньгам в целом: так, если он бережно относится к своим финансам, то он сможет инвестировать и приумножить свой выигрыш.

По мнению психолога Марины Гладышевой, ряд людей даже могут стараться как можно быстрее слить огромную сумму, поскольку не знают, как с ней обращаться.

Она добавила, что для того, чтобы избежать быстрой траты средств, необходимо переждать некоторое время, чтобы улеглись эмоции, после чего человек сможет более прагматично оценить, как распорядиться выигрышем.

Ранее эксперт Дмитрий Слободкин заявил, что незарегистрированный лотерейный билет может продать даже официальный оператор.