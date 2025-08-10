Эксперты назвали самый бюджетный кроссовер на российском рынке авто

Российский автомобильный рынок продолжает меняться, но одно остается постоянным — кроссоверы по-прежнему входят в топ самых популярных машин у россиян. Портал «Автоновости дня» перечислил самые доступные марки автомобилей в России в августе, стоимость которых начинается от 1,5 млн руб.

Лидером рейтинга стал китайский Livan X3 Pro с ценником 1 479 900 руб. За эти деньги покупатель получит 103-сильный двигатель, вариатор, литые диски, кондиционер, круиз-контроль и даже мультимедийную систему с подушками безопасности.

Чуть дороже — JAC JS3 от 1 689 000 руб. Эта модель предлагает выбор между механикой и вариатором, климат-контролем и парктрониками.

Интересно, что обновленный «Москвич 3» с подорожанием на 48 тыс. рублей все равно остается в топе — базовая версия 2024 года стоит 1,7 млн и включает турбомотор, люк и подогрев сидений.

Китайские Haval Jolion (от 1,799 млн) и Bestune T55 (от 1,861 млн) закрывают пятерку, предлагая премиальные опции вроде светодиодной оптики, кожаного руля и продвинутых систем безопасности.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост цен, российский рынок все еще может предложить интересные варианты кроссоверов за разумные деньги. Главный вопрос — как долго продлится это положение, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и колебания курсов валют.

Ранее эксперт назвал критический уровень продаж для выживания автобрендов в России.