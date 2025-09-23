Эксперты назвали способы увеличения численности населения в России

Согласно демографическому прогнозу Высшей школы экономики, численность русского населения России к концу столетия может сократиться до 68 млн человек при условии полного прекращения миграции. Этот сценарий предполагает стремительное старение нации, резкое снижение рождаемости и запустение крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В качестве решения проблемы эксперты предлагают два основных пути. Первый — массовый приток мигрантов, составляющий от 390 тыс. до одного миллиона человек ежегодно для поддержания текущей численности населения. Однако этот подход порождает серьезные риски культурного и социального характера, создавая угрозу размывания национальной идентичности.

Альтернативой является стратегия, направленная на кардинальное повышение рождаемости среди коренного населения. Ее реализация требует целенаправленных инвестиций в поддержку русских семей через систему пособий, льготную ипотеку, доступное здравоохранение и образование. Ключевым элементом становится возрождение традиционных ценностей и культурных основ.

Таким образом, демографический выбор России лежит не только в количественной плоскости, но и в качественной. Сохранение государства зависит от решения фундаментального вопроса: будет ли страна поддерживать собственную культурную и цивилизационную преемственность или изберет путь замещения населения, чреватый утратой исторического стержня.

Ранее сообщалось, заменит ли ИИ исчезнувших мигрантов.