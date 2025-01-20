Эксперты не нашли в крови умершего пресс-секретаря SHAMAN следов запрещенных веществ

По итогам судмедэкспертизы в крови внезапно скончавшегося пресс-секретаря певца SHAMAN не было найдено никаких запрещенных веществ. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на некий собственный источник, осведомленный о результатах судебно-медицинской экспертизы. Он утверждает, что в крови Антона Коробкова-Землянского, который внезапно скончался в возрасте 40 лет, не найдено наркотических веществ либо чего-то подобного.

«Запрещенных веществ в крови не было», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что фанаты SHAMAN обратились с письмом к властям Пермского края. Они предложили переименовать улицу Курта Кобейна в честь Ярослава Дронова. По их мнению, певец достоин этого, поскольку в своих песнях прославляет любовь к родине, а также нравственные ценности и идеалы, которые достойны уважения.