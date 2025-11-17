Эксперты оценили самый бюджетный вариант проживания в Москве в 2 млн рублей

Самая доступная по цене комната, выставленная на продажу в Москве, обойдется покупателю в 2 млн руб. Такие данные предоставили специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» изданию «Лента.ру».

Недорогой лот представляет собой помещение площадью 11,2 кв. м в приватизированной трехкомнатной квартире, расположенной в районе Выхино-Жулебино на Ферганском проезде.

В то же время, на противоположном полюсе рынка находится самая дорогая комната столицы. За 23 млн руб предлагается объект в историческом доме 1910 года постройки в Трехпрудном переулке (Пресненский район). Метраж этого помещения составляет 18,7 «квадратов», а кухня в самой квартире занимает 15,2 кв. м.

Как пояснили аналитики, столь высокая стоимость характерна для формата «элитных коммуналок», которые ценятся за центральное расположение, архитектурную историю и просторные помещения с высокими потолками.

Ранее сообщалось, что в городах России изменилась структура предложения новостроек.