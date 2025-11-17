Рынок недвижимости меняется: доля малогабаритных студий в новостройках упала до 8,6%

Объем предложения малогабаритных студий в сегменте новостроек крупных российских городов за последние шесть месяцев сократился до 8,6% от общего количества выставленных на продажу объектов. Согласно данным, предоставленным участниками рынка « Известиям », уменьшение доли малометражного жилья наблюдается в большинстве мегаполисов страны.

Как сообщили аналитики рынка недвижимости, тенденция к сокращению строительства малогабаритного жилья сформировалась во второй половине 2024 года после введения в Москве запрета на возведение объектов площадью менее 28 квадратных метров. В начале 2025 года аналогичные ограничения были установлены в Московской области, при этом ряд других регионов также выразили намерение последовать этому примеру.

Наиболее значительное снижение доли микроквартир в структуре предложения девелоперов зафиксировано в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. Стабильные показатели сохранились в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже. Положительную динамику продемонстрировали строительные рынки Волгограда, Челябинска, Казани и Омска, где доля малогабаритного жилья несколько увеличилась.

Ранее стало известно, что снижение ключевой ставки ЦБ может спровоцировать временный спад продаж новостроек.