Эксперты оценили запрет на самостоятельное захоронение домашних животных

С 1 марта 2024 года в России вступили в силу новые правила, запрещающие владельцам самостоятельно хоронить умерших домашних животных и обязывающие их кремировать питомцев через специализированные службы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что тело животного теперь классифицируется как «биологические отходы», а не собственность владельца. Обоснование — защита экологии и предотвращение загрязнения почвы/воды из-за возможных инфекций. Нарушение запрета на самостоятельное захоронение влечет штрафы: 4-5 тыс. руб. для граждан и 500-700 тыс. руб. для ветеринарных клиник, которые также обязаны передавать тела на кремацию.

Добавляется, что правила вызвали волну критики из-за практической невыполнимости и финансовой нагрузки. Во-первых, это дороговизна: стоимость кремации стартует от 5 тыс. руб., а с учетом эвтаназии, транспортировки (особенно в регионах) может достигать 25-50 тыс. руб. и более. Во-вторых, инфраструктура, как правило, недоступна: крематории отсутствуют во многих малых городах и селах. До ближайшего могут быть сотни километров, что делает процесс крайне затратным и сложным логистически. В-третьих, абсурдность запрета для мелких/экзотических питомцев: правила формально распространяются на всех животных (мышей, хомяков, птиц и т. д.), что выглядит неадекватно, также вопросы вызывает и кремация крупных/экзотических животных (питоны, зоопарковые). В-четвертых, это удар по пенсионерам и малоимущим, поскольку суммы за кремацию сопоставимы с половиной стоимости похорон человека и неподъемны для многих, особенно пенсионеров, в итоге штраф становится «выгоднее» законного пути.

Поясняется, что новые правила, призванные защитить экологию, на практике создают неразрешимые проблемы для владельцев животных, особенно в регионах, и воспринимаются как фискальная мера и проявление циничного бюрократизма (приравнивание любимца к «биоотходам»). Ситуация усугубляется отсутствием доступной инфраструктуры и риском введения обязательной регистрации животных («котопаспорта») для контроля исполнения закона, что вызывает новые вопросы к его жизнеспособности.

Ранее сообщалось, что на кладбище домашних животных в Кемерово устанавливают кресты и фото питомцев.